Terwijl Willy Sommers scoort met zijn hit, leeft Philippe Robrecht teruggetrokken

Ooit was hij wereldberoemd in Vlaanderen, dankzij ‘Magie’. Maar pas gisteren stond hij plots op één, dankzij ‘Liefde voor muziek’. Philippe Robrecht (55) had het zonder bericht van het thuisfront niet eens geweten: al jaren leeft de zanger teruggetrokken op een eiland voor de Ierse kust. In alle rust, en tevreden met weinig. “Ik voel nog steeds respect in België. Maar terugkomen zie ik niet gebeuren.”

“Kunnen we bellen via Whatsapp? De wifi is hier beter dan mijn mobiel bereik.” Philippe Robrecht belt vanuit zijn muziekstudio, ergens op het platteland van Inishbofin. Een godvergeten eiland met nog geen tweehonderd bewoners, op drie kwartier varen van de Ierse westkust. Een telefoontje had hij niet meteen verwacht. “Iemand had me wel getipt dat Magie zou opduiken in Liefde voor muziek, maar eerlijk? Ik was het al vergeten. Het loopt dus goed?”

Gesproken van een understatement. Minder dan twaalf uur nadat Willy Sommers de klassieker zong op VTM, stootte Magie door naar de piekpositie in iTunes. Eerst de cover, dan het origineel. Robrecht zelf was het nooit gelukt. In 1993 klom Magie niet hoger dan plaats achttien in de Ultratop. Zijn andere hit, Vurige tongen, bleef hangen op zestien. Maar Robrechts status is daarom niet minder. Net als de bewondering van Sommers. “Telkens ik Magie aankondigde bij Tien om te zien, dacht ik: dit nummer had ik zelf willen maken.”

Klik met Ierland

Mooie woorden, vindt ook Robrecht. “Dat Willy uit alle nummers het mijne kiest, is een compliment. Hij is niet de enige: Mama’s Jasje, Wim Soutaer en Udo coverden het ook. Zelfs een metalband. Ik mag fier zijn op wat Magie blijft losmaken in Vlaanderen. De jeugd kijkt veel breder dan vroeger. Telkens ik in Vlaanderen ben, spreken jonge gasten me aan.”

Vaak gebeurt dat niet meer: na lang heen en weer reizen heeft Robrecht sinds 2017 zijn vaste adres op het Ierse eiland. “Mijn vrouw en ik hebben jaren door Ierland getrokken. Vooral op de eilanden. Toen we hier arriveerden, klikte het. Nu hebben we een eigen plek, met mijn studio en een gastenverblijf. Ik werk aan muziek, ontvang gasten, ga vissen en raap elke dag zes eieren. Die verkoop ik dan voor drie euro. Het is niet veel, maar ik kom rond.”

Weg uit België hoefde Robrecht niet. “Het was eerder de aantrekking van het eiland die te groot was. Er is kalmte, community en elke dag muziek. Dat had ik thuis niet. Enkel mijn drie dochters. Hen zie ik alleen als ik in Vlaanderen optreed.”

Koppig

Een jaar geleden is dat intussen. Robrecht bracht wel nog een nieuwe plaat uit en schrijft met artiesten als Liliane Saint-Pierre. Maar definitief terugkeren, ziet hij niet snel zitten. “Misschien ooit. Maar weet je, ik heb negen albums gemaakt. En toch draait de radio vooral Magie en Vurige tongen. Hoe trots ik er ook op ben, die nummers kleven als klei aan mijn voeten.”

“Van mensen uit het vak voel ik wel respect. Omdat ik nog muziek maak zoals The Beatles: helemaal zelf, en zonder compromis. Ooit kon ik dankzij VTM voor 15.000 man optreden, naast Soulsister en The Radios. Maar het mocht niet live. Dus ik weigerde. Die avond heb ik in Geel gespeeld. Bleek dat er een belangrijke voetbalmatch was, waardoor amper 27 man kwam. Ik besef dat die koppigheid me wellicht ook kansen heeft gekost.”

Dat het anders kon uitdraaien, houdt Robrecht niet bezig. Dat programma’s als Liefde voor muziek en #LikeMe – dat Vurige tongen opviste – nieuw vuur in zijn carrière kunnen blazen, is meegenomen. “Ik neem de steun graag aan, dat wel. Maar rijker word ik er niet van. Digitale media zoals Spotify leveren me kruimels op. En los ik een nieuwe single, dan draai ik hoogstens break-even. Dan blijf ik wel thuis muziek maken, met af en toe concerten en wat verkochte platen. Zolang ik maar kan zeggen tegen mijn dochters: Zie je wel dat de ouwe het nog kan? Dan ben ik content.”