Verdwenen prinses klaagt in video’s ‘gijzeling’ aan

Latifa al-Maktoum (35) stuurde tot enige tijd ­geleden via een gesmokkelde telefoon nog videoboodschappen naar een Finse vriendin, onthulde de BBC.

Prinses Latifa, dochter van de steenrijke emir Mohamed van Dubai, werd bekend nadat ze in 2018 had geprobeerd weg te vluchten van haar familie, maar door commando’s van de Verenigde Arabische Emiraten vanop een jacht in Indische wateren weer ‘huiswaarts’ werd ontvoerd.

Sindsdien zit ze gevangen in een strengbewaakte villa in Dubai, ­aldus de prinses. De ­video’s kon ze inspreken vanuit de badkamer, de enige ruimte die ze op slot mocht doen. Intussen is er al enige tijd weer geen nieuws meer van haar, wat haar vriendin en voormalige capoeira-lerares Tiina Jauhiainen ertoe bracht de video’s te delen met de BBC.

Dubai pronkt graag met zijn ­liberale economie en exclusieve imago, maar niet voor het eerst brengen wrange familiesituaties emir Mohamed bin Rashid al-Maktoum (71) in verlegenheid. Prinses Haya (46), de tweede vrouw van de emir en zelf dochter van de over­leden oud-koning Hoessein van Jordanië, vluchtte in 2019 met haar twee kinderen naar Londen en vond daar bescherming.

Media in de Verenigde Arabische Emiraten namen de onthullingen van de BBC over prinses ­Latifa gisteren niet over.