AUSTRALIAN OPEN. Medvedev klopt zijn vriend en stoot door naar halve finales, Muchova verrast nummer één Barty

De Rus Daniil Medvedev (ATP 4) heeft zich woensdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Het vierde reekshoofd won in drie sets van zijn landgenoot Andrey Rublev (ATP 8). Het werd 7-5, 6-3 en 6-2.

De 25-jarige Medvedev staat voor de vijfde keer op de tabel in Melbourne. Zijn beste resultaat tot dusver was een vierde ronde (achtste finale).

Op de US Open speelde Medvedev al een finale, in 2019 tegen Rafael Nadal. De Spanjaard wordt mogelijk zijn tegenstander in de halve finales. Hij moet dan wel eerst voorbij de Griek Stefanos Tsitispas (ATP 6).

De 23-jarige Rublev speelde eerder al kwartfinales op Roland Garros en de US Open maar haalde nog nooit de laatste vier van een grandslam. Samen met Medvedev won Rublev vorige maand de ATP Cup in Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

Dinsdag al plaatsten de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) en de Russische toernooiverrassing Aslan Karatsev (ATP 114) zich voor de halve finale in de bovenste tabelhelft.

Muchova en Brady bereiken halve finales

De Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27) en de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 24) hebben zich woensdag op de Australian Open geplaatst voor de halve finales.

Karolina Muchova schakelde verrassend het Australische eerste reekshoofd Ashleigh Barty (WTA 1) uit met 1-6, 6-3 en 6-2. In de achtste finales had de Tsjechische ook al een einde gemaakt aan het toernooi van Elise Mertens (WTA 16).

Jennifer Brady was in haar kwartfinale te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula (WTA 61): 4-6, 6-2 en 6-1.

Voor de 24-jarige Muchova wordt het een eerste halve finale op een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady haalde vorig jaar de laatste vier op de US Open.

De twee tennissters stonden een keer eerder tegenover elkaar. In 2019 won Muchova na een driesetter op het toernooi van Praag.

De andere halve finale wordt een clash tussen de Japanse Naomi Osaka (WTA 3) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 11).

Alle wedstrijden worden momenteel zonder publiek in de tribunes afgewerkt nadat de premier van de staat Victoria vorige week een vijfdaags lockdown aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. De organisatoren van de Australian Open bevestigden woensdag evenwel dat de lockdown wordt opgeheven en er vanaf donderdag weer fans, met mondmasker, welkom zijn. Dat betekent dat er zo’n 7.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn in de Rod Laver Arena.