Coronacijfers blijven in dalende lijn gaan

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten is in de periode van 10 tot en met 16 februari verder gedaald, met 7 procent. In die periode werden gemiddeld elke dag 118,3 mensen opgenomen.

In de Belgische ziekenhuizen liggen nu nog 1.601 mensen (-2 procent), van wie 312 op intensive care (eveneens -2 procent).

Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige coronacijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de andere parameters, nieuwe besmettingen en overlijdens, gaan verder in dalende lijn.

Tussen 7 en 13 februari werden dagelijks nog gemiddeld 1.785,9 nieuwe besmettingen vastgesteld, of een daling met 19 procent. De positiviteitsratio blijft zo goed als stabiel op 5 procent. Er werden gemiddeld ruim 42.000 tests per dag afgenomen. Het R-getal ligt woensdag op 0,96.

Het aantal overlijdens kwam in dezelfde periode uit op gemiddeld 38,1 per dag, een daling met 8,6 procent. In totaal eiste de pandemie in ons land al 21.750 mensenlevens.

Voorts blijkt uit de cijfers ook dat 370.019 mensen een eerste dosis van een vaccin gekregen hebben (4,01 procent van de volwassen bevolking), van wie 203.755 ook al een tweede dosis kregen (2,21 procent).

