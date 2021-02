Bij een zware woningbrand op de Lommelsesteenweg in Leopoldsburg is gisteravond een 10-jarig meisje overleden. Haar vader raakte zwaar verbrand, de moeder was naar haar werk. Buren haalden het meisje uit het huis en startten op straat met de reanimatie. Het huis is volledig uitgebrand. Naar de oorzaak wordt onderzoek verricht.