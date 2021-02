Trambussen worden vandaag al ingezet in de noordrand van Brussel, waar ze onder andere Brussels Airport (foto) aandoen. — © rr

Brussel

Tegen 2023 moeten er trambussen rijden tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen. Volgens een nieuwe studie kunnen die de geplande sneltram vervangen. Of er later alsnog een tram komt, is onzeker.