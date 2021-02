Zo’n zeven maanden geleden hebben twee onbekende mannen de puppy van de Britse Thomas gestolen. Het diertje was op dat moment acht maanden oud en kon zich niet verzetten tegen de dieven. Achteraf zag het baasje alles op camerabeelden. “Ik wil mijn beste vriend terug”, klinkt het. Want tot op de dag van vandaag is Lassie nog altijd niet teruggevonden.