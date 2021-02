Woensdagavond deel 2 van de Genkse Noordzeesaga. KVO-KRC. Een zespuntenmatch met het oog op play-off 1. “Liever deze stress dan de spanning die gepaard gaat met de strijd om het behoud”, aldus Bastien Toma. De Zwitser vindt steeds beter zijn draai in de Luminus Arena. “Logisch dat ik me moest aanpassen, dit is mijn eerste avontuur in het buitenland.”