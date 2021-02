COLUMN Jan-Willem Smeyers: Glijbaan onder Hasselt centraal?

Ik fiets met mijn kinderen naar het station. We hebben alle drie een plooifiets. En die moet dus langs de achterkant van het station tot op het perron raken. Dat wil zeggen: langs de niet zo ideale vervangtrap met de al lang niet meer tijdelijk te noemen houten fietsgoot. “Papa… is dat geen lift?” Mijn jongste zoon wijst naar de constructie links van de tijdelijke trap.“Tja nu je het zegt”, mompel ik. “Dat ding staat daar al een jaar of twee klaar.”Op het perron staat een man in functie. Herkenbaar aan zijn walkie talkie. Nooit gedacht dat ik dat woord nog eens zou mogen typen. Walkie talkie. Waar is de tijd dat draadloos met elkaar spreken pure magie was. Ik vraag de man naar de lift aan de achterkant van het station. En ik controleer zijn verhaal tijdens de dagen daarop met nog drie andere NMBS-officials. En ja hoor, het is een liftschacht. Maar helaas: het geld is op. Dat verhaal krijg ik keer op keer te horen.Beste stadsgenoten, we hebben in het hoofdstation van onze stad een liftschacht! Maar de lift is voorlopig te kostelijk. Als u nu denkt dat ik daarover ga mopperen, hebt u het bij het verkeerde eind. Ik vind het namelijk geweldig als dingen niet volgens plan verlopen. Een nieuwe lift in het station. Dat is amper een verhaal. Maar een liftschacht zonder lift. Pure poëzie! Al kan ik me voorstellen dat rolstoelgebruikers in Runkst er héél anders over denken.Zo’n mislukte lift opent ook zoveel leuke alternatieve denkpistes!“Een glijbaan!”, roepen mijn zonen als ik hen vraag wat we met deze plek aan moeten zolang dat geld op blijft. “Dan kan de liftdeur boven open en sjeest iedereen heerlijk de tunnel in!” “Of een brandweerpaal, om langs naar beneden te draaien.”“Een death ride!”Ik zie het al helemaal. Geef toe: hoe wilt u zelf uw werkdag starten als pendelaar? Stommelend de trap af op weg naar je trein of… Roeeeetsjjj naar beneden! En onder de glijbaan komt plaats voor een pingpongtafel. Ik denk wel vaker dat we kinderen meer inspraak zouden moeten geven in het beleid in onze stad. Wat als we zelf eens vaker zouden kijken met kinderlijk enthousiasme en open geest? En wat – de totale droom – als onze bestuurders dat zouden doen? Ik zie meer kleur, meer fleur, meer speelsheid. Ik hoor gegiechel en vrolijke lachsalvo’s op de hoek van elke straat. Ik ruik bloemen. Waar blijft die Hasseltse kinder-denktank? Of een kinder-raad van de stad Hasselt? Alle stedelijke besluiten onder de frisse loep van enthousiaste min-18-jarigen! Vetorecht tegen alle saaie, grijze, fantasieloze en steriele verordeningen. Geen nood: een stadhuis in de vorm van een schip bijvoorbeeld, was ongetwijfeld gepasseerd in zo’n kinderraad. Dus waarom nog twijfelen? Ik stem voor! En als dit niet kan, dan toch minstens de tijdelijke glijbaan in ons station?Nog honger? Lees verder op www.stadswatcher.wordpress.com!