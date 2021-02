Huiveringwekkende momenten voor bezoekers van een attractiepark in de Chinese provincie Hunan. Ze vermaken zich kostelijk in een soort zweefmolen, maar dan gaat het helemaal mis. Zestien mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Tot nader order is het park gesloten. Het ongeluk en de attractie worden onderzocht, volgens lokale autoriteiten.