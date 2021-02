Voor het eerst is in ons land de Braziliaanse variant van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om minstens vier gevallen. De variant is in staat om bestaande immuniteit te omzeilen, waardoor wie al ziek is geweest opnieuw besmet kan geraken. “Mogelijk kan de Britse variant ons helpen om de opmars van de andere tegen te houden”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/ UHasselt).