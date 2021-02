Gangsters rijden apotheek binnen met gestolen wagen in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad

Het parket van Limburg voert een onderzoek naar verschillende ramkraken in onze provincie en in Vlaams-Brabant. In Limburg gingen minstens drie gangsters langs bij een apotheek in Herk-de-Stad. De verdachten reden met een gestolen wagen de schuifdeur van de apotheek binnen, gingen aan de haal met de inhoud van de kassa en sloegen op de vlucht. Datzelfde deden ze nog op drie andere plaatsen in het Leuvense. Voorlopig zijn de daders nog spoorloos.