Derde golf komt er allicht niet: gouverneur Lantmeeters: ‘Deze zomer zitten we weer op café’

Vandaag liggen er 105 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 25 op intensieve zorg. Het is sinds 21 oktober geleden dat het aantal ziekenhuisopnames nog zo laag was. En dat zet de deur open voor versoepelingen. Deze zomer zitten we zo weer op café, dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters in een reactie op de dalende cijfers. Er komt geen derde golf, we krijgen een redelijk normale zomer, aldus de gouverneur.