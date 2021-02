Woonzorgcentra versoepelen bezoekregeling nu meeste bewoners gevaccineerd zijn

Genk

En ook verschillende woonzorgcentra versoepelen de bezoekregeling nu de meeste bewoners gevaccineerd zijn. Dat is zo het geval in het woonzorgcentrum De Olijfboom in Genk. Vanaf komende zaterdag kan iedereen weer op bezoek komen, wel in bubbels van maximum twee personen tegelijk. Het bezoek gaat door op de kamer en daar kan men kiezen of de bezoeker al dan niet het mondmasker draagt. Het is dus op eigen risico. Voor de niet-gevaccineerden gelden wel nog steeds strenge maatregelen.