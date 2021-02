Tot op vandaag in Limburg nul euro uitbetaald aan schadevergoedingen na doortocht everzwijnen

Wie ooit hoopt vergoed te worden, voor schade door everzwijnen, is eraan voor de moeite. Nul euro is tot op heden uitbetaald door de Vlaamse overheid. “Het heeft geen zin om dossiers in te dienen”, zegt Vlaamse parlementslid Steven Coenegrachts, die met de cijfers naar buitenkomt. “Terwijl het juist belangrijk is om mensen te motiveren om schade te melden bij de overheid en zo het probleem in kaart te brengen”, aldus Coenegrachts. Vlaams minister Zuhal Demir heeft altijd gezegd dat ze geen voorstander is van schadevergoeding. Ze wil schade voorkomen door het probleem van de everzwijnen bij de bron aan te pakken en door mobiele responsteams in te zetten.