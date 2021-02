Tweedejaars b-stroom van de Sint-Martinusscholen maken ‘op afstand’ een bloembak

Met een bouwpakket gingen de tweedejaars STEM-technieken het weekend in. In de daaropvolgende week, de zogenaamde afkoelingsweek, gingen ze er thuis mee aan de slag. Wie nu denkt aan een IKEA-bouwpakket, slaat de bal mis.

In de eerste afstandsles leerden de leerlingen via de interactieve werkblaadjes, bookwidgets, op Smartschool over de gereedschappen die ze de hele week zouden nodig hebben. Daarna volgde een studie van de ontvangen materialen. Met de hulp van videofilmpjes leerden ze in de volgende lessen hoe ze een schroefboormachine kunnen instellen en in hout kunnen schroeven. Via een werktekening en de nodige tips lukte het aftekenen en boren. De leerkracht kon dagelijks de werkzaamheden opvolgen en feedback geven dankzij de doorgestuurde foto’s. Fier als een gieter poseerden de leerlingen met hun bloembak. En nu de bakken vullen voor een zomerlang genieten van bloemen.