TIPS. Luisterverhalen en in het voetspoor van Bowie

Een verhaaltje voor het slapengaan

Kom je maar niet aan het lezen van een boek toe, dan kun je er ook gewoon naar luisteren via Storytel. De Zweedse streamingdienst voor audioboeken en e-books zette in oktober voet aan wal in Vlaanderen en bundelt internationale boeken en lokale verhalen in de virtuele bibliotheek, waarin je vanaf 11,99 euro per maand mag lezen wat je wenst.

Doe-het-zelf beauty

Creativiteit kun je ook in je eigen crèmes leggen, met een beetje hulp van deze DIY-beautykit van Waam. Aan de hand van een stappenplan en natuurlijke ingrediënten, maak je in een mum van tijd handcrème, deodorant en shampoo. Alle eindproducten zijn vast van vorm. Je neemt ze makkelijk mee en maakt geen afval. Te koop bij Di. Prijs: 24 euro.

In het voetspoor van Bowie

Feestjes zijn momenteel niet aan de orde, maar je kunt wel een ode brengen aan de iconische muziek van David Bowie. Let’s dance… in de living of tuin met een paar Happy Socks, geïnspireerd op de meest legendarische outfits van de Britse muzikant. Te koop per paar voor 13,95 euro of in een geschenkdoos met zes paar voor 69,95 euro. Ook beschikbaar in kindermaten.

Voor vogelspotters

Een roodborstje hier, een koolmeesje daar: de vogels in de tuin zijn gegarandeerd blij met dit HUM-huisje van het Belgische merk D&M Deco, gemaakt van onder meer koffieschillen. Een hip, ecologisch schuil- en eetadresje voor onze gevederde vrienden dat mooi is om naar te kijken. Te koop in geselecteerde verkooppunten voor 22,95 euro.