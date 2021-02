Slechts drie extra besmettingen in Kinrooise kinderopvang ’t Speelnestje

Dezelfde avond nog werden alle betrokkenen getest: die screening leverde slechts drie bijkomende besmettingen op. Burgemeester Jo Brouns (CD&V) is opgelucht met dit resultaat: “Slechts drie van de 170 tests bleken positief. Voor de drie positieve gevallen betekent dit dat het volledige gezin 10 dagen in quarantaine moet gaan en dat ze opgevolgd zullen worden in functie van de contact tracing. Bij de 167 personen met een negatief testresultaat dient het kind in quarantaine te blijven, maar kunnen de andere gezinsleden de normale activiteiten verderzetten.”