Studenten krijgen perspectief: “Doel is twee halve of één dag per week op campus”

Het langverwachte en broodnodige perspectief voor studenten in het hoger onderwijs is er. Het goede nieuws: nog dit academiejaar zullen ze vaker op de campus aanwezig mogen zijn. Als de huidige evolutie van de pandemie zich doorzet dan kunnen hogescholen en universiteiten vanaf 15 maart meer contactonderwijs organiseren op maat van de verschillende opleidingen.

“Het streefdoel is studenten twee halve dagen of een dag onderwijs op campus per week, of een equivalent daarvan, te kunnen verzekeren.” Opgelet: enkel als de praktische omstandigheden het toelaten. De beperking tot 10 procent van de campuscapaciteit wordt dan opgetrokken tot een maximum van 20 procent. De strenge veiligheidsmaatregelen blijven behouden. Studenten kunnen waar mogelijk zelf nog altijd kiezen voor afstandsonderwijs.

Helderheid

Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en vertegenwoordigers van de hogescholen en universiteiten samen overeengekomen. Het voorstel is ook afgedekt door verschillende experts. Zowel biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) als motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) zaten mee rond de tafel. Die laatste merkte na het vorige overlegcomité op dat “het belangrijk is dat er helderheid gecreëerd wordt over waarom er wel of geen versoepelingen mogelijk zijn van de coronamaatregelen”.

Die helderheid is er nu. “Dit is nog niet de grote heropening”, zegt Weyts. “Maar het is een positief perspectief voor elke individuele student en een eerste stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. We blijven constant de situatie monitoren en van zodra we kunnen, indien mogelijk ook nog voor de Paasvakantie, maken we versoepelingen mogelijk of grijpen we in met strengere maatregelen.”

Perspectief

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) reageert positief op de beslissing. “Voor ons is dit een positief voorstel, dat perspectief biedt aan studenten”, zegt Sander Vanmaercke van de VVS. “Het is goed dat er ruimte geboden wordt voor meer contactonderwijs, zonder daarbij studenten te dwingen indien ze zich er niet comfortabel bij voelen.”

Het is een lichtpuntje voor veel studenten. Sinds eind november kunnen enkel essentiële practica, stille studie- en werkplekken, beperkte campusmomenten en specifieke activiteiten voor eerstejaarsstudenten georganiseerd worden. Er mocht maximaal tien procent van de campuscapaciteit benut worden.

Kotbubbel

In tegenstelling tot de discussie over de fameuze ‘kotbubbel’ - waarover eensgezindheid was tussen experts en het onderwijsveld, maar geen groen licht - moet deze ingreep niet langs het Overlegcomité passeren. De minister heeft de bevoegdheid om met het werkveld te onderhandelen over de organisatie van het hoger onderwijs.

De ministers van Onderwijs, de VVS, de VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad blijven intussen aandringen op een aanpassing van het Ministerieel Besluit om het door hen uitgewerkte voorstel omtrent de kotbubbel te vertalen in de regelgeving. Zo komt er duidelijkheid en rechtszekerheid voor studenten, koteigenaars en ordediensten.