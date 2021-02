Latifa al-Maktoum in een video uit 2018, waarin ze aangaf te willen vluchten. — © AP

Het programma Panorama van de Britse openbare omroep BBC heeft beelden ontvangen die de dochter van de leider van Dubai in het geheim heeft gemaakt. In de videoboodschappen zegt prinses Latifa al-Maktoum dat ze gegijzeld wordt en in isolatie wordt vastgehouden door haar familie.