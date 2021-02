Albert Heijn pakt opnieuw uit met een opmerkelijke promotieactie: bij de aankoop van bepaalde producten krijg je nu liefst vijf andere producten gratis erbij. En Lidl is nu al enkele weken “goedkoper dan Lidl”. De prijzenoorlog tussen de supermarkten in ons land is ontegensprekelijk losgebarsten en zal allicht niet snel gaan liggen. “In 2022 wordt de concurrentie zo mogelijk nog scherper.”