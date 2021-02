Model Ashley Graham: “Ik haat het om altijd over mijn lichaam te praten”

Ashley Graham met de bruine lokken, hier samen met haar mama in een campagne voor het merk Swimsuits for All

Het Amerikaanse plus-sizemodel Ashley Graham (33) wil van de term ‘plus-size’ af. In een interview met WSJ Magazine vertelde ze dat ze het “hatelijk vindt dat ze altijd over har lichaam moet praten.”

Ashley Graham, die al over de catwalk flaneerde van grote modehuizen zoals Fendi en Dolce & Gabbana, wil na twintig jaar in de branche eigenlijk niet meer bestempeld worden als plus-sizemodel. Ze vindt het frustrerend om altijd vragen over haar figuur te beantwoorden en kent naar eigen zeggen geen enkele man die hetzelfde moet doen.

Het is haar droom om in de toekomst geïntroduceerd te worden als een vrouw in plaats van een vrouw met een maatje meer. “Ik haat het om constant over mijn lichaam te moeten praten”, zegt ze. Toch zal ze het hoogstwaarschijnlijk blijven doen om een duidelijke reden. “Wat me motiveert is het feit dat ik vroeger zelf niemand had die over zijn of haar lichaam praatte.”

Het is vanuit het standpunt als rolmodel dat ze op haar Instagramprofiel ook geen “perfecte” foto’s deelt. “Ik houd het echt omdat ik wil dat mensen goed beseffen dat er vrouwen zijn met cellulitis, met rugvet en met striemen.”