Troostplekje vol liefde in Paal

Onder impuls van paalonline samen met Ferm Brelaar-Heide, Ferm Tervant, Ferm Paal en Ferm Wilt maar ook met Okra Paal en de Landelijke gilde Paal werden in december vier troostplekjes ingericht. In december werden ze versierd en met mooie kerst- en nieuwjaarswensen. Dat het een troost en rustpunt voor de mensen was, bleek uit de vele kaartjes, briefjes en knutselwerkjes. In Paal-centrum moest paalonline zelfs nog 4 extra palen plaatsen. Bij Valentijn werden de troostplekjes omgevormd tot plekjes van liefde. De liefde blijft, ook al zijn onze dierbaren er niet meer, ze hebben een heel speciaal plaatsje gekregen in hun hart. In de loop van het jaar zullen de verenigingen de troostplekjes aan de Beverlosesteenweg, Steengroefstraat, Dorpsplein Paal centrum en in de Vaalvijverstraat nog in bepaalde thema’s versieren.