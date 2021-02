Neos Diepenbeek op de digitale snelweg

Na een eerste gesmaakte start van het nieuwe jaar met een Diepenbeekbon was Valentijn de aanleiding om een nieuw initiatief op te starten. Alle leden kregen van het team een stoepbezoek met een verrassing van formaat. Op vrijdag 12/02 werd het glas geheven met verfrissende bubbels op de Valentijnreceptie via de digitale snelweg. Er was heel wat gebabbeld maar het team kreeg toch iedereen een beetje stiller met de nodige etiquette en iedereen mocht zijn woordje doen. Ook de leden die zich nog niet op de digitale snelweg bewegen, werden niet vergeten en konden virtueel deelnemen. Achteraf werd aan iedereen zijn ervaring gevraagd en werd dit initiatief voor herhaling vatbaar verklaard.