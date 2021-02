COLUMN Jo Lambrechts: De mannen van 60

1960 was geen verschrikkelijk jaar, maar een schrikkeljaar. Naast iconen als Jo Vannebekker werd ook nog prins Filip geboren, Jan Jambon en Diego Maradonna. Rocco Granata componeerde ‘Marina’, Peter Koelewijn zong ‘Kom van dat dak af’ en Elvis ‘It’s now or never’. In het kerkdrop Kortessem werden een 30-tal jongens geboren en een 25-tal meisjes. Ze werden allemaal gedoopt! Werden allen in het ‘kinderheil’ verzorgd door Soiske.

Vorige maand is Soiske helaas overleden, doch duizenden dorpsgenoten passeerden haar magische hulp. In de kleuterschool zaten we nog allen gemengd bij de nonnekes in het klooster. Vanaf het eerste leerjaar moesten de jongens naar de Gemeenteschool. Zes meesters voor zes leerjaren. Ze gaven alle vakken! Dat is vandaag ondenkbaar. We deden allemaal een voor een onze eerste en later onze plechtige communie. Meester Lambrechts, alias ‘Lambic’, was schoolhoofd en gaf bovendien ook nog les in het vijfde leerjaar. Zijn geschiedenislessen waren zo boeiend dat je meteen wegdroomde in het verhaal. We spraken allemaal ‘plat Kotsoves’ onder mekaar.

We gingen allen naar het college of de vakschool en sommigen stopten zelfs al op 16 jaar met studeren en gingen werken. Velen moesten ook nog naar het leger. De meesten waren bij een vereniging, de voetbal, de Chiro, de KLJ of het jeugdatelier. Meer was er niet. Maar we bleven elkaar ontmoeten. Hoe ouder we werden, hoe meer we uit elkaar groeiden, doch de meeste geboren en getogen Kortessemenaren vestigden zich in hun heimat of de nabije omgeving. Sommigen studeerden nog verder en later gingen ze trouwen en bouwen. Zo werden er gezinnetjes gesticht. Stilletjes aan groeiden deze groep van 1960 uit elkaar.

Maar ondertussen is er veel veranderd. Waar wij als naoorlogse generatie de evolutie van armoede tot rijkdom hebben ervaren, tot de huidige luxueuze hoogtechnologische tijd waar sociale media een enorme impact heeft op de maatschappij. Toch hielden we al die tijd contact met elkaar. We besloten om elke 10 jaar een samenkomst met de meisjes te organiseren. Wanneer we 30 werden, zongen, aten, dronken en dansten we. Er werden natuurlijk oude koeien uit de gracht gehaald. Ook werd ons feest voor de 40- en 50-jarigen telkens een groot succes. Doch we zagen elkaar wat ouder worden, wat meer rimpeltjes, wat grijzer misschien wat wijzer. Helaas zagen we ook telkens enkele klasgenoten wegvallen door ziektes en overlijdens. Sommigen zijn zelfs al met pensioen, maar de meesten werken nog. Zelf ervaren we ook al dat het soms wat minder gaat. Dan begin je toch stilletjes aan na te denken over de essentie van het leven en te genieten zo goed als we kunnen.

Vorig jaar zouden we een speciale feesteditie houden waar die van 1960 60 werden, doch door corona ging dit helaas niet door. Hopelijk dit jaar wel! Ook al zijn we een jaartje ouder, dan toch nog eens extra uit ons dak gaan. It’s now or never!