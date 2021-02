Carice van Houten bijt van zich af na kritiek op uiterlijk

Carice van Houten was maandagavond te gast aan tafel bij talkshowhost Eva Jinek op de Nederlandse televisie om te praten over de nieuwe serie Red Light. Op Twitter was echter niet de nieuwe serie het onderwerp van gesprek, maar het uiterlijk van de 44-jarige actrice.

Carice van Houten was maandag te gast in het praatprogramma Jinek op RTL4. Een aantal kijkers was achteraf van mening dat de Nederlandse actrice (te veel) aan zichzelf heeft laten sleutelen en uitte kritiek in een reeks tweets.

Maar niet iedereen op Twitter was even gecharmeerd van de kritiek op haar uiterlijk. Zo schrijft iemand: “Wat een gezeik over het uiterlijk Carice van Houten. Effe serieus, wat een bloedmooie vrouw is dat. Lijkt me daarnaast ook gewoon een tof mens. Jaloezie is een lelijk monster.” Als reactie daarop schreef iemand anders: “Was dat, bedoel je. Voor ze haar gezicht liet verbouwen? Niks naturel meer aan nu. Is gewoon jammer dat zoveel vrouwen niet naturel ouder durven te worden.”

Opvallend, Carice mengde zich ook in het gesprek en schreef: “Haha is dit het gezicht van iemand die verbouwd is? Kijk maar naar de serie dan kun je het misschien allemaal beoordelen. Fijne dag!” Ter afsluiting van haar relaas stuurde ze ook nog een foto van zichzelf.

Gebit

Ook klonken er commentaren dat de actrice haar gebit onder handen heeft laten nemen. Daar heeft ze echter nooit een geheim van gemaakt. In 2015 vertelde ze dat ze altijd al een slecht gebit had met “veertien gaatjes of zo, ook in m’n voortanden”. Reden genoeg voor haar om destijds maatregelen te treffen. “Ik dacht fuck it, ik ga mijn gebit een keer goed laten doen.”