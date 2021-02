Het duo wordt ook verdacht van de moord op Johannes van Wordragen, die op deze plek werd teruggevonden in de Voogdijstraat in Hasselt. — © Tom Palmaers

Waterboarding, een papje bestaande uit afwasmiddelen serveren en het slachtoffer vastketenen aan een radiator. Het is maar een greep uit de folterpraktijken waarvoor een Hasselaar en een man uit Heusden-Zolder, die ook verdachten zijn in een moordzaak, dinsdag in de rechtbank terecht stonden.