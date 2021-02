“Harry en Meghan overschaduwen babynieuws van prinses Eugenie”

De Britse prins Harry en Meghan Markle hebben op zondag 14 februari aangekondigd dat ze een tweede kindje verwachten. Die datum is symbolisch omdat prinses Diana destijds ook op Valentijn vertelde dat ze zwanger was, maar fans van het koningshuis vinden de timing nog op een andere manier opvallend en zelfs een tikkeltje ongepast...

De hertog en hertogin van Sussex, die momenteel in Californië wonen, maakten zondag bekend dat ze hun tweede kind verwachtten. Dat nieuws kwam precies vijf dagen nadat prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank voor het eerst ouders werden van een zoontje.

Op Twitter discussiëren fans over de timing van Harry en Meghan. Sommigen zijn van mening dat de twee net iets langer hadden moeten wachten om het babynieuws te delen met de wereld, zodat Eugenie de kans kreeg om eerst uit te pakken met foto’s van haar baby en zijn naam.

De fans onderstrepen dat het niet de eerste keer is dat de Sussexes een heuglijk moment van prinses Eugenie overschaduwen. In oktober 2018 kondigden Harry en Meghan tijdens het huwelijk van prinses Eugenie aan dat ze samen hun eerste kindje, Archie, verwachtten. Enkele dagen later volgde de officiële aankondiging van Buckingham Palace. “Het viel niet bijzonder goed bij Eugenie. Ze vertelde aan vrienden dat Harry en Meghan hadden moeten wachten om het nieuws te delen”, schrijven Omid Scobie en Carolyn Durand in hun biografie Finding freedom.

Andere fans vinden dan weer dat Harry en Meghan niet met de vinger moeten worden gewezen. “Je kunt niet van overschaduwen spreken als je vijf dagen na de geboorte van het andere kindje je eigen zwangerschap aankondigt. Wat moest Meghan dan doen? Wachten tot haar baby twee jaar is in 2023 om dan te vertellen dat ze zwanger was in februari 2021?”, schrijft iemand op Twitter. De kans bestaat trouwens dat er binnenkort nog meer babynieuws volgt. Het gonst van de geruchten dat Kate Middleton en prins William een vierde kindje willen.