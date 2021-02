Voor het eerst besmettingen met Braziliaanse variant van coronavirus aangetroffen in ons land

In België zijn voor het eerst gevallen opgedoken van de Braziliaanse variant (P.1). Het gaat om één staal van een 57-jarige man uit Seraing, die positief testte op 31 januari. De man in kwestie had niet gereisd, bevestigt professor Guy Baele (KU Leuven).

Daarnaast zijn er in het Brusselse ook drie gevallen vastgesteld. In één geval gaat het om iemand die contact had met iemand die in december nog in Brazilië geweest is. “Waarschijnlijk is hij via die weg besmet geraakt”, zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. “We voeren nu een intensieve contactopsporing uit, en gaan ook breder testen.”

Er is ook een geval vastgesteld in de Brusselse rand. Van het derde geval in het Brusselse had Neven nog geen informatie.

Uit Marseille?

Het staal uit Seraing is toevallig ontdekt door de universiteit van Luik. Verschillende labo’s onderzoeken al enkele weken een willekeurige steekproef van besmettingen. Het is nog onduidelijk of er nog meer mensen besmet zijn met de nieuwe variant. De universiteit van Luik onderzoekt nu bijkomende stalen. Maar dat het geval ontdekt werd met een toevallige screening, is geen goed nieuws. Dat doet vermoeden dat er nog meer ontdekte gevallen zijn.

Uit de eerste analyse blijkt dat het geval uit Seraing genetisch verwant is aan een andere besmetting uit Marseille. Maar dat wil niet zeggen dat er een link is tussen de gevallen. “Het roept vragen op, want Marseille ligt niet bij de deur. Zeker omdat er geen reisgeschiedenis was”, zegt Baele. “Er ontbreken nog stukjes in de puzzel, daar zijn we nu naar op zoek.”

In verschillende Europese landen is de P.1-variant al aangetroffen, al gaat het al bij al om een handvol gevallen.

De nieuwe Braziliaanse variant doet zorgen baren omdat hij, net als de Zuid-Afrikaanse variant, in staat is om bestaande immuniteit te omzeilen. Dat bleek onder meer in het Braziliaanse Manaus. Ondanks het feit dat in oktober al meer dan driekwart van de bevolking antistoffen had, zorgde de Braziliaanse P.1-variant daar voor een tweede, ernstige, golf. Het is nog onduidelijk of de variant de werkzaamheid van de vaccins vermindert.

In Brazilië circuleert ook een andere variant (P.2). Die is in België nog niet aangetroffen.