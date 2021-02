Gouverneur Lantmeeters: "Versoepelingen zijn nog niet direct aan de orde"

De coronacijfers in Limburg blijven de goede kant opgaan. Het aantal besmettingen zakt verder en ook de druk op de ziekenhuizen neemt af. Na maanden durven we weer te dromen van versoepelingen. “Maar daar zijn we nog niet”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters in het TVL-Nieuws. “De cijfers kennen een positieve evolutie, maar we zitten momenteel nog op een te hoog plateau.” Gouverneur Lantmeeters is wel voorzichtig optimistisch. “Als we deze weg blijven opgaan, dan hoop ik dat er toch wel wat versoepelingen zitten aan te komen. Weliswaar niet op korte termijn, maar toch zeker op middellange termijn.”