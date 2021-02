Eiffeltoren wordt in gouden kleurtje gestopt

De Eiffeltoren, nog altijd de toeristische attractie bij uitstek in Parijs, krijgt een gronde facelift. De komende jaren worden de huidige verflaag en alle roest verwijderd waarna het monument in een gouden kleurtje zal worden geschilderd.

In 2024 vinden in Parijs de Olympische Spelen plaats. In de aanloop daar naartoe wordt ook de Eiffeltoren onder handen genomen. Naar analogie met de hoogste haalbare medaille krijgt de toren een gouden kleurtje aangemeten. “Het zal de Eiffeltoren een meer gouden tint geven dan de kleur die we nu gewend zijn, mooi op tijd voor de Olympische Spelen”, zegt CEO van het monument Patrick Branco Ruivo.

De Eiffeltoren werd in 1889 voor geopend verklaard tijdens de Wereldtentoonstelling en werd ondertussen al negentien keer opnieuw geschilderd. Onder meer oranje, gele en groene tinten passeerden de revue. Al die lagen worden nu verwijderd en in de plaats wordt een bruin-gele kleur aangebracht die er zal uitzien als goud. De werken moeten normaal in 2022 al afgerond zijn en zullen 50 miljoen euro kosten.

De toren op de linkeroever van de Seine zal tijdens de Olympische Spelen onder meer dienen als achtergrond voor de triatlon en enkele zwemevenementen. De omgeving errond zal dan weer dienen als soort van olympisch dorp waar bezoekers en toeristen geëntertaind zullen worden.