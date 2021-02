Glenn Martens presenteert zijn eerste, stomende campagne voor Diesel

Glenn Martens heeft zijn eerste campagne voor Diesel op het grote publiek losgelaten. Die kreeg de titel When Together mee en dat kun je vrij letterlijk nemen. De 37-jarige uit Brugge afkomstige ontwerper schakelde acht echte koppels in en liet ze uitgebreid met elkaar kussen. Het resultaat mag dus gerust stomend genoemd worden. Heel veel kleren zijn er niet in te zien, dus wat we van zijn eerste collectie mogen verwachten, blijft voorlopig nog onduidelijk.

“Diesel is voor mij altijd een radicale speler geweest met een botte eerlijkheid en veel gevoel voor plezier. Die unieke stem heeft ervoor gezorgd dat het label uitgroeide tot een cultmerk”, zegt Martens in een reactie. “Ik wil de basiswaarden van Diesel vieren en opnieuw beginnen door bruggen te bouwen door middel van een boodschap van hoop, optimisme en inclusiviteit. We werken echt aan een betere toekomst. “

Met Martens werd voor het eerst in de 42-jarige geschiedenis van het Italiaanse merk een creatief directeur aangesteld. Naast die taak zal de Belgische ontwerper ook aan het hoofd van het Franse label Y/Project blijven staan.