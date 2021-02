Guy Verhofstadt over de vaccinatiestrategie van de EU: “Het is een fiasco”

De ongemakkelijke waarheid achter het vaccinatiefiasco in de Europese Unie. Dat is de titel van de negen minuten durende video die Verhofstadt afgelopen weekend op zijn Facebookpagina zette.

“Ze zeggen dat liefde blind maakt, wel in de politiek is dat niet het geval”, begint Verhofstadt zijn toespraak in de video. “Ik hou van de Europese Unie, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar dat wil niet zeggen dat we onze ogen moeten sluiten voor wat er misgaat, integendeel.” De voormalige premier wijst daarbij naar de vaccinatiestrategie. “Het is een fiasco”, zegt hij.

Het antwoord op de meestgestelde vragen over vaccinatie vind je hier.

Verhofstadt vindt dat de uitrol van de vaccinaties na twee maanden dramatisch laag ligt. “In heel wat landen kwam het de afgelopen dagen zelfs bijna tot een stilstand.” Een groot contrast met de productiecapaciteit van Europa, vindt hij. “Europa is de wereldleider in de productie van vaccins. Meer dan 75 procent wereldwijd wordt in Europa geproduceerd. Desalniettemin is er een groot tekort in bijna elke Europese lidstaat. Dat zien we niet in de Verenigde Staten, Canada of het Verenigde Koninkrijk. Slechts vier procent van de EU-burgers kreeg al hun eerste dosis, vergeleken met 20 procent in het VK.”

Door die laatste verwijzing maakten ook verschillende Britse media melding van de videoboodschap van Verhofstadt. Als Europees Parlementslid staat hij er immers om bekend zich te verzetten tegen de Brexit. Dat hij het land nu als voorbeeld aanprijst, viel op.

(Bekijk hier de volledige video)

(evdg)