Studenten zetten Limburgse streekproducten in de kijker

“Samen met drie collega-studenten hebben we in december (H)eerlijk Limburgs opgericht, een webshop waar we Limburgse streekproducten aan de man brengen. Je vindt er een ruim assortiment aan dranken en lekkernijen van bij ons, maar ook echte Limburgs pakketten. Zo hebben we veel bedrijven en klanten al voorzien van een Limburgs eindejaargeschenk. In februari gingen we normaal ook een fysieke pop-up shop opstarten in het centrum van Sint-Truiden. Maar door de coronabeperkingen zetten we nu in op vlinderlocaties. We hebben verschillende verkoopstanden doorheen Limburg. Zo staan we deze maand onder meer op de markt in Hasselt, Sint-Truiden en in Maasmechelen. De precieze locaties vind je op de facebookpagina van Heerlijk Limburgs. Meer dan ooit hebben de lokale boer, ondernemer en handelaar nu onze steun nodig.” Bijzonder is dat de winst van het afstudeerproject naar het goede doel gaat, de keuze viel op vzw Stijn en op het Belgisch Kinderkankerfonds.

Frank Missotten