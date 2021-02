Waarschuwing op persconferentie: “Koop geen vaccins online of op straat”

“We willen absoluut dat 70 procent van de volwassenen zich laten vaccineren, zodat we terug naar het normale leven kunnen.” Dat zei Sabine Stordeur, projectmanager van de taskforce vaccinaties, op de persconferentie over de coronacijfers. Opvallend: Stordeur waarschuwde ook voor valse vaccins. Blijkbaar vooral Russische.

Sabine Stordeur (UCL) benadrukte het belang van de vaccinaties bij àlle volwassenen. “We kunnen pas naar de normale gang van zaken gaan wanneer 70 procent van de bevolking gevaccineerd is.”

Ze voegde er aan toe dat de informatiecampagne rond het vaccineren zal blijven duren tot het einde van de vaccinaties. Die campagne wordt ook online via websites en sociale media gevoerd. In het Nederlands heet de campagne ‘Laat je vaccineren’. Stordeur benadrukt dat ze met de campagne iedereen willen bereiken en die dus in verschillende talen wordt uitgerold en afgestemd is op verschillende doelgroepen. Ook wordt de gemoedstoestand van de bevolking gemeten via enquêtes en de campagne aangepast indien nodig. “Alle informatie kan teruggevonden worden via info-coronavirus.be”, klonk het nog.

Stordeur waarschuwde ook nog voor valse vaccins die in de omloop zouden zijn. “Blijkbaar gaat het vooral om Russische vaccins. Deze zijn niet goedgekeurd op veiligheid en werkzaamheid. We raden daarom iedereen aan om deze vaccins niet te kopen.”

“Je kan gratis een veilig en werkzaam vaccin krijgen in een woonzorgcentrum, ziekenhuis of vaccinatiecentrum”, benadrukte Stordeur. “In afwachtig van een algemene vaccinatie willen we opnieuw iedereen bedanken die de coronamaatregelen respecteren”, besloot ze.

