Steven Van Gucht: “Daling ziekenhuisopnames mogelijk vroeg effect van vaccinaties”

In Beringen werden maandag de eerste mensen gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. — © Raymond Lemmens

Het dagelijkse aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in de periode van 9 tot 15 februari met 3 procent gedaald, ook het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalde met 20 procent.

We zitten opnieuw in een fase waarin alle coronacijfers dalen, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Het is de achtste dag op rij dat de besmettingscijfers dalen in vergelijking met de week ervoor”, gaat hij verder, al maakt hij daar wel een kanttekening bij: “Het aantal testen is de voorbije week ook gedaald met 14 procent. De daling van het aantal besmettingen wordt dus ook deels verklaard door een daling van het aantal testen, in het bijzonder bij de tieners. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met de afkoelingsweek in het Vlaamse secundair onderwijs.”

De daling doet zich voor over het hele grondgebied, al is die het meest uitgesproken in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

Ook over alle leeftijdsgroepen vindt een daling plaats, al is de grootste afname zichtbaar bij de 90-plussers. “Met 94 procent minder besmettingen dan een week eerder.” Bij kinderen en tieners gaat het om respectievelijk 23 en 25 procent minder.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt nu al vijf dagen op rij. “Deze daling is vooral gedreven door een daling van de ziekenhuisopnames uit de woonzorgcentra. Mogelijk is dit een vroeg effect van de vaccinaties. Maar het is nog moeilijk om dit te onderscheiden van de onderliggende dalende trend die al eerder zichtbaar was in onze woonzorgcentra.”

Van Gucht voegt daar wel aan toe dat over een iets langere termijn bekeken de ziekenhuisopnames op een plateau blijven hangen. Sinds begin januari werden er dagelijks tussen de 100 en 150 mensen opgenomen.

Dadelijk meer.

(mg)