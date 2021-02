COLUMN Salim Seghers: Het vaccin van de warme vriendschap

Salim Seghers schrijft een column over het dagelijkse leven in Peer.

We hebben voorlopig drie firma’s die het coronavaccin leveren. Wel in minder aantal dan beloofd, maar tegen het einde van deze zomer moet de klus geklaard zijn, zoveel is zeker. Weer als vrije mensen kunnen leven en bewegen in Peer en omstreken, een mooiere droom bestaat niet.

Valentijntje heeft net ons hart opgeboend. Alle lieve woordjes, zilveren beloftes en gouden cadeautjes klinken en blinken nog fris. Is dit niet het moment om vaccin ‘vier’ te promoten?! Het is gratis, iedereen heeft het binnen handbereik. Je kan het vanaf vandaag inenten bij jezelf, zonder pijnlijk spuitje. 99% zekerheid dat het werkt. Het heeft geen bijwerkingen en de leeftijd speelt geen rol. Niet bewaren in de diepvriezer, maar wel heel dicht bij je warm hart. Succes verzekerd!

‘Vaccin vier’ heet: warme vriendschap. Een keertje goedendag zeggen, een glimlach en een knipoog als groet, een onverwacht telefoontje of sms’je doen, een lief kaartje sturen of, nog beter, een berichtje via WhatsApp, gratis en met een kort dialoogje in beeld even met mekaar praten. Geloof me: het doet wonderen in deze bitterkoude, natte en eenzame wintertijd waarin iedereen tegen de muren oploopt en zoveel mensen op mekaars lip zitten. In deze tijd, waar een zoen, een handdruk of een omhelzing uit den boze is, kan het hart veel goed maken. Elkaar begroeten met de harde, scherpe knoken van je elleboog… Snap jij dat? Ik niet. Het lijkt eerder op een afrekening in een Western-film dan op hartelijkheid. Mijn vaccin daarentegen werkt verbluffend en snel.

Ik heb het zelf uitgeprobeerd: de wandelaars en voorbijgangers in mijn straat kregen een vriendelijke goede dag, zelfs de meelopende hondjes gaf ik een korte streling, mijn duim ging omhoog voor de postbode. Ik heb de pakjesdrager geholpen bij het uitladen van mijn bestelling, de predikers van Jehova moed en succes ingesproken na hun onverwacht huisbezoek. Ze waren met twee en hadden ook Jezus bij. Met mezelf erbij is dit een bubbel van vier. Mag dat? Gelukkig waren er geen getuigen!