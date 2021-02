David Beckham maakt documentaire over jarenlange vete tussen Adidas en Puma

World War Shoes wordt een driedelige documentairereeks over Adidas en Puma. Vandaag zijn dat twee van de grootste sportmerken wereldwijd, maar alles begon eind de jaren veertig in het Duitse stadje Herzogenaurach. In 1948 richtte Rudi Dassler er zijn schoenfabriekje Puma op, een jaar later deed zijn broer Adi hetzelfde met Adidas. Wat van start ging als een competitie tussen twee broers, groeide uiteindelijk uit tot een meer dan veertig jaar durende vete.

In de documentaire wordt onder meer ingegaan op de ruzies die in de rechtbank werden uitgevochten en de familiegeheimen die achter die vete schuilgaan. Er wordt ook dieper ingezoomd op de relatie tussen de twee broers. Maar er wordt ook gekeken naar hoe die rivaliteit uiteindelijk de twee merken naar wereldwijde bekendheid stuwde en de invloed die ze vandaag nog altijd hebben op de wereld van sport, mode, muziek en popcultuur.

“Dit is een dramatisch en meeslepend verhaal. Het komt niet vaak voor dat je een niet eerder verteld verhaal tegenkomt dat wereldwijd bij zoveel mensen zal aanslaan”, klinkt het. Opvallend is dat David Beckham de serie produceert. Hij is zelf al jarenlang een van de uithangborden van Adidas en sloot met het sportmerk een levenslange deal af. Wanneer de reeks precies zal uitkomen, is nog niet bekend.