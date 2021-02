Lenn In’t Ven verfraait foyermuur van CC

Kampenaar Lenn In’t Venn kreeg van het CC-bestuur carte blanche om een muur in de foyer te verfraaien met een eigen kunstwerk. De verf is ondertussen droog en het resultaat heeft duidelijk bekijks; niet alleen door de omvang, maar zeker ook door de kleurrijke creatie met enkele duidelijke verwijzingen naar de gemeente. “Dat laatste werd wel als voorwaarde gesteld. Ik had gedacht van dit werk in enkele dagen rond te krijgen, maar dat viel tegen want het werden enkele weken. Uiteindelijk ben ik wel blij met het speelse kleurenspel die deze ruimte opfleurt”, weet de student game design en creatief autodidact. Staf Boons