Kendall Jenner maakt haar relatie Instagram official

© Joel C Ryan/Invision/AP

Het is officieel: Kendall Jenner heeft op Valentijnsdag een foto gedeeld op Instagram Stories waarin ze haar relatie met basketbalspeler Devin Booker bevestigt.

Kendall Jenner en Devin Booker werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in april vorig jaar toen ze werden gespot op een roadtrip samen. Na wat online geflirt op hun sociale media de voorbije maanden, deelde het 25-jarig model vervolgens plots op valentijn een verliefde foto van hen tweetjes in de keuken. Hij werd erin getagd en ze zette er een hartje bij, bij deze zijn de twee nu Instagram official, zoals dat dan heet.

Kendall blijkt duidelijk een basketbalfan te zijn, want ze werd eerder ook al gelinkt aan nog drie andere NBA-spelers, met name Ben Simmons, Kyle Kuzma en Blake Griffin. Ze zou daarnaast ook een kortstondige relatie hebben gehad met Anwar Hadid, de broer van haar vriendinnen Gigi en Bella die nu met Dua Lipa een koppel vormt. In tegenstelling tot haar andere bekende (half)zussen houdt ze haar liefdesleven grotendeels uit de schijnwerpers.