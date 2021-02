Coronavrije rommelpotterij in Stokkem

De coronamaatregelen respecterend deden ze een oproep aan de bewoners om op Verloren Maandag de jeugd te verrassen met snoepjes, in korf of dozen, geplaatst aan de deur. De oproep werd massaal beantwoord. Dit lag immers in de lijn van de verwachtingen aangezien Stokkem samen met Maaseik, de twee Maaslandse steden zijn waar de carnavalstraditie het sterkst verankerd is. Het jarenlang verblijf van Maaslandse gastarbeiders in het Duitse Rhür- en Rijngebied heeft de carnavalstraditie hier geïmporteerd.In bubbels en onder het wakend oog van ouders verplaatsten de deelnemers zich van deur tot deur. Aanbellen was uit den boze. Het Covid-19-virus heeft een ommekeer veroorzaakt. Vroeger werd aan deuren gezongen voor eieren en spek met het gekende carnavalsliedje ‘Moeder de vasteoavend kump aan’ en werd om centjes gebedeld.Dit jaar stalden de inwoners mandjes of dozen, gevuld met zakjes snoep, uit welke door de deelnemers aan de ‘rommelpotterijwandeling’ mochten meegenomen worden.