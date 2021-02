Ridders van Heco laten Tongers carnaval zomaar niet voorbijgaan

Het zouden de Ridders van Heco niet zijn mocht het Tongers carnaval zomaar voorbijgaan. In alle stilte werden de voorbereidingen getroffen om een coronavrije carnavalswandeling te doen. De dresscode was rood, geel, groen.

Zondag 14 februari was het zover. De wandelaars kwamen samen op de parking van de Motten en vertrokken, onder een stralend zonnetje, stipt om 14.11 uur richting de Leopoldwal. Dat gebeurde in groepjes van vier. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de dj's Patrick en Peter, natuurlijk via de livestream op Youtube. De vier groepjes 'diehards' zongen de carnavalshits lustig mee. De mensen die hen zagen, keken verwonderd, velen namen er dan ook foto’s van. Van de Leopoldwal trokken de carnavalisten naar de Maastrichterstraat, de Hemelingenstraat, de Eeuwfeestwal en de Sint-Truiderstraat om te eindigen op de Grote Markt. Na enkele drankjes werd de wandeling ontbonden en gingen ze met een goed gevoel naar huis. Zo hadden ze ondanks corona toch een mini-stoet gehad.