Voormalig American Football-vedette Vincent Jackson (38) dood teruggevonden in hotel

Gewezen American Football-speler Vincent Jackson is dood teruggevonden in een hotel in Florida. Hij werd 38. Zijn familie had de voormalige NFL-vedette (die drie keer werd geselecteerd voor de prestigieuze Pro-Bowl) vorige week donderdag als vermist opgegeven.

Uit een eerste onderzoek zou blijken dat er geen sporen van geweld zijn gevonden op het lichaam van Jackson. Het was een kuisvrouw die zijn stoffelijk overschot maandag vond in een hotelkamer in Brandon, ten oosten van Tampa.

Jackson begon zijn carrière bij de San Diego Chargers in 2005. Zeven jaar later verhuisde de wide receiver naar Tampa Bay Buccaneers. In 2016 moest hij door een knieblessure een punt zetten achter zijn topsportbestaan. Jackson werd in 2009, 2011 en 2012 geselecteerd voor de Pro-Bowl, het equivalent van het All-Star Game in de NBA.