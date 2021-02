Wie voor aanvang van de Australian Open Aslan Karatsev had opgeschreven als halve finalist, die werd eens scheef bekeken. Maar de Russische nummer 114 van de wereld staat er wel na een zege in vier sets tegen Grigor Dimitrov (ATP 21): 2-6, 6-4, 6-1 en 6-2. Daarmee is de 27-jarige Rus de allereerste debutant op een grandslamtoernooi die het zover schopt.