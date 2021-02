Geert Molenberghs: “Mogen denken aan versoepelingen rond de paasvakantie”

Op een precieze datum wil hij zich niet laten vastpinnen, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs kan er stilaan gedacht worden aan “getrapte, stapsgewijze versoepelingen” in de periode van de paasvakantie. “We moeten nog even volhouden, maar ik denk dat de situatie er rond de paasvakantie er gunstiger gaan uitzien”, aldus Molenberghs in De Ochtend op Radio 1.

Nu de coronacijfers al een tijdje gunstig evolueren, gaan er stemmen op om te versoepelen. Zo droomt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez luidop van een heropening van de restaurants in de lente (21 maart). Eerder drukte ook N-VA-voorzitter Bart De Wever de hoop uit om de restaurants “ten laatste tegen Pasen” opnieuw te openen.

Verschillende experts, onder wie Erika Vlieghe en Steven Van Gucht, vinden het voorlopig te vroeg om te spreken van echte versoepelingen. Zo houdt Van Gucht bijvoorbeeld vast aan de vooropgestelde drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag.

Ook biostatisticus Geert Molenberghs vindt het goed om vast te houden aan het “ankerpunt” van die 75 opnames, maar volgens hem mag er stilaan wel gedacht worden aan versoepelingen rond de paasvakantie.

“We mogen daar zeker aan denken. Het seizoenseffect gaat in het voordeel spelen. De vaccinatiecampagne gaat de situatie ook stelselmatig makkelijker maken om onder controle te houden. Tegen die achtergrond kan er gedacht worden aan getrapte, stapsgewijze versoepelingen”, aldus Molenberghs in De Ochtend.

Een precieze datum wil Molenberghs niet noemen. “We kijken eerder naar de curves dan naar de kalender”, klinkt het. Toch denkt de biostatisticus dat de situatie er tegen de paasvakantie “veel gunstiger kan uitzien” op voorwaarde dat iedereen “nog even volhoudt”.

Coens denkt dat “in de lente” meer contacten in buitenlucht moeten kunnen

De dalende coronacijfers stemmen CD&V-voorzitter Joachim Coens “hoopvol”. Terwijl experts de boot voor versoepelingen afhouden, denkt Coens wel dat er in de lente meer contacten in de buitenlucht moeten kunnen. Dat heeft de CD&V-voorzitter dinsdag gezegd in “De Ochtend”.

De vraag is of er dan eerst een versoepeling moet komen in de sociale contacten of voor bepaalde sectoren zoals de horeca. “Beide kunnen misschien samengaan”, zegt Coens. “Als we op een terras samen iets kunnen drinken, is dat zowel goed voor het welzijn als voor de horeca”, zegt de CD&V-voorzitter.

Volgens Coens zijn er mensen die “heel diep zitten” en moet er toch “naar de lente toe” gekeken worden of er meer contacten in de buitenlucht toegelaten kunnen worden.