Ex-wereldkampioen Mark Selby laat kans op uniek snookermoment liggen

Het snookercircuit is deze week alweer aan een nieuw toernooi begonnen, de Welsh Open. Een klassieker die al sinds 1992 gespeeld wordt. En in de wedstrijd in de eerste ronde tussen Mark Selby, winnaar van het toernooi in 2008, en Barry Pinches leek de drievoudige wereldkampioen op weg naar een 147 maximumbreak (zijn allereerste op de Welsh Open). Op de ultieme roze bal liep het echter pijnlijk fout, tot ongeloof van iedereen. Selby won de wedstrijd wel met 4-1.