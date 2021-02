Vlaams minister Bart Somers zette samen met ex-voorzitter Gwendolyn Rutten alle zeilen bij om Sihame El Kaouakibi binnen te halen voor Open Vld. Maar sinds ze in het oog van de storm staat, liet hij de vloer aan Rutten en haar opvolger Egbert Lachaert. “Ik steek mij niet weg”, zegt Somers nu. “Maar het is toch logisch dat een partijvoorzitter over partijaangelegenheden praat?”