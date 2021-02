Hasselt

De coronacijfers gaan in Limburg duidelijk de goede kant uit. Voor het eerst in vier maanden zakt het aantal Covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen onder de kaap van 100. Ook het aantal besmettingen zit op het niveau van half oktober. “Voor sterke versoepelingen is het wel nog te vroeg”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.