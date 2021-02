Mààr 4-0 was de uitslag tussen AA Gent en Moeskroen. Het had veel meer kunnen zijn in het voordeel van de Buffalo’s, maar hun vizier stond opnieuw niet op scherp. Invallers Vadis Odjidja met de pre-assist plus twee assists en Tarik Tissoudali met de afwerking klaarden dan maar opnieuw de klus. Met dat duo op het veld kon ook Yaremchuk plots wel zijn kansen afwerken.