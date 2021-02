Vrouw kan op het nippertje ontsnappen aan razende stier

Een boer wilde met zijn stier, over straat, naar de veiling trekken om hem te verkopen, maar die had daar duidelijk geen zin in. De stier werd woest en auto’s moesten stoppen. Een oudere dame wilde even kijken wat er aan de hand was toen de stier haar in zijn vizier kreeg en de aanval inzette. Ze kon gelukkig net op tijd ontsnappen en kwam er met de schrik vanaf. De stier kreeg uiteindelijk zijn zin en liep met zijn vaarzen terug naar de wei.

(kabu)

